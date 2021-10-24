飛利浦有問題呼吸機4個月仍未回收　苦主多次查詢無回應

衞生署今年6月接獲生產商Philips Respironics通知，指其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體，約2萬台受影響裝置已於本港出售，並提出自願回收特定型號。有苦主今日(24日)表示至今未獲告知回收安排，要求生產商盡早處理回收事宜，期間向用家提供新機應急，並就事件作出賠償。

苦主甘女士表示，一群苦主曾透過電話、電郵和信件向飛利浦查詢，但該公司一直不願意回答，只建議用家耐心等候，可能需要12個月時間處理，擔心仍有很多用家不知情而繼續使用該有問題型號的呼吸機，每晚正呼吸有毒的氣體。

苦主林先生稱，已用有關問題型號的呼吸機7年，今次事件是從店舖購買零件才知悉，曾致電飛利浦反映卻無回覆，最後只有購買其他的呼吸機代替，最不忿的是曾發出兩封追討信卻完全無獲回覆。

議員葛珮帆表示，睡眠窒息症除了影響睡眠質素，還有機會窒息致死，故需要每晚使用價格不菲的呼吸機，但萬萬沒想到「呼吸有害」，苦主們至今更未收到通知回收詳情，承受對健康的潛在風險，情況令人憂慮，生產商及代理商亦極不負責任，認為政府應主動聯絡每個受影響用戶，提供適切協助。

生產商早前公布，涉事的呼吸器使用的隔音泡棉可能會降解成微粒，並可能會進入裝置的空氣管路由使用者攝入或吸入。此外，泡棉可能會釋放某些化學氣體，使用未經授權許可的清潔方法，可能會使泡棉的降解加劇，且在操作期間可能發生氣體釋放。衞生署當時已通知醫管局、私家醫院、護理院舍及醫療專業人員有關回收。