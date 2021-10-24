約半家長盼學童注射噴鼻式流感疫苗　醫護界促增供應

冬季臨近，即意味着踏入流感季節。有醫學界指，過去2年未有出現大型流感爆發，減低社會對流感群體免疫力。香港幼兒教育人員協會5月訪問約200名教職員及家長，發現50%家長希望當局為學童安排注射噴鼻式流感疫苗，超過30%教職員則指，大部分幼童注射針劑疫苗會哭鬧，部分人曾經發生針頭折斷等意外。而家長傾向為幼兒選擇噴鼻式流感疫苗，為選擇針劑疫苗家長的5倍。有專家認為噴鼻式流感疫苗有助提升接種率及令接種過程更加順暢，並呼籲增加供應。

政府今年為學校採購約34萬劑流感疫苗，當中僅有3.1萬劑是「減活噴鼻式流感疫苗」，香港幼兒教育人員協會會長周慧珍贊同政府為幼稚園統一採購流感疫苗，避免出現以往流感疫苗短缺，校方需自行「撲針」的煩惱。惟她直言全港有約18萬名幼童，僅有3.1萬劑噴鼻式疫苗共學童使用，數量完全不足。

香港醫院藥劑師學會則指，英國及北愛爾蘭近年首選使用噴鼻式流感疫苗，認為安排較方便，有助提升接種率，呼籲當局跟隨國際潮流。該會會長崔俊明表示，噴鼻式疫苗適合2至49歲健康及沒有懷孕人士，噴鼻疫苗可減低打針痛楚。

香港大學醫學院助理院長孔繁毅則指，目前有研究顯示，一旦1至5歲幼兒感染流感，其散播病毒的數量較年長的小童高一倍以上，散播病毒時間亦較長，達1至2日；而且幼兒被感染後，會出現嚴重併發症，如腦炎及心肌炎等。他又稱，本港過去近兩年人人戴口罩，未有大規模爆發流感，若今年聯同新冠肺炎爆發第5波，情況將會相當嚴重。