許樹昌：「通關碼」須具追蹤功能　否則內地未必收貨

新冠肺炎肆虐多時，本港與內地一直通關無期。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(24日)出席電台節目表示，內地要求本港設立「通關碼」，並必須有追蹤功能，否則未必會收貨。他認為，若本身有必要回內地，估計未必會介意有追蹤功能。另外，內地也要求高危群組加密檢測、修改患者出院標準等，許相信不難做到。

許透露，早前與內地專家進行對接會議時，內地當局提出「通關路線圖」，以澳門為例，由第一次與內地商討到全面通關，花了4至5個月，料本港也需要相若的時間。內地當局提出多項要求，包括設立具有追蹤功能的「通關碼」，料若無追蹤功能，內地當局未必會收貨，又指南京機場早前出現群組爆發，也全靠健康碼的追蹤功能找出源頭。

此外，內地也要求收緊豁免檢疫人士安排；修改患者出院標準至2個檢測顯示無感染，再出院後集中隔離14天；加密高危群組檢測至隔日一檢。許認為上述要求大部分不難做到，香港有竹篙灣檢疫中心及亞博社區治療設施作隔離用途，也不會影響公立醫院床位供應。檢測方面，香港檢測量每日可達10萬以上，加密檢測頻率也有助及早發現確診個案，早前確診的機場貨運站員工就是透過定期檢測找出，但如維持一周一檢，病毒或已傳播兩、三代，所以加密有其必要性。