傳入境限制或延續至明年11月　外資憂港失全球金融中心地位

英國媒體引述內地消息人士報道，香港目前的入境限制措施可能會延續至明年11月，且看不到有任何放寬的時間表。儘管鄰近地區如新加坡、澳洲、新西蘭及泰國已放棄「清零」政策，但香港仍會堅持。

香港的「清零」政策早已惹來外資極度擔憂，認為再持續下去，國際金融中心地位將被替代。而事實上，香港在未來數月難以輕易放鬆入境限制，免得疫情影響重要事宜，例如2022年2月北京將舉辦冬季奧運會；3月是特首選舉；7月是回歸25周年；內地也在11月舉行重要的會議。

香港美國商會會長早泰娜(Tara Joseph)較早前表示，美資企業近期一直游說香港政府放寬出入境限制，但一直未得到回應，坦言擔心港府的「清零」政策最終斷送香港作為全球金融中心的地位。

外媒引述早泰娜指出，一直以不同方式向港府表達憂慮，但情況有如「與牆對話」，得不到任何回應，因此已停止向港府表達意見。她指出，儘管暫時未有大型美企因疫情打算撤離香港，在嚴格的檢疫規定下，維持營運並不容易，包括吸引人才及部門安排都備受限制。

早泰娜稱，邊境開放與經濟一體化正是重點所在，對外資企業而言，現時香港與世界各地的連結性令人沮喪，令人懷疑香港作為東西方的橋樑角色，是否已不再受到關注。

另外，香港歐洲商務協會主席Frederik Gollob也曾表示，歐洲企業正考慮將員工撤離香港，並稱嚴格的防疫規定已使企業萌生去意，可能會將部分業務移至新加坡等地點。