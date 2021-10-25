多元化宣傳海關工作　未來或設更多社交平台專頁

近年海關拍宣傳片放在網上平台播放，又協助拍攝電視劇，除提高市民守法意識，提醒他們免墮陷阱外，亦可讓更多人認識海關的工作。海關關長何珮珊表示，會積極考慮設立社交平台專頁，讓人更集中了解海關工作成效及範圍。女關長更向有意投考海關的人士教路，要先了解海關多元化工作，參加遴選會有幫助。

何珮珊指未來會加大力度宣傳及推廣海關工作，善用社交媒體平台的龐大宣傳滲透力，例如最近一輯宣傳保障消費權益的短片「公平待客 營商手法」，已放在消費者經常瀏覽的網絡平台，宣傳效果明顯。她建議倘市民有意投考海關，可觀看有關海關片段，稱：「會見遴選會測試考生對海關工作的認識，問一些情景題目，看看考生的處理方法。」又建議事前在網上了解體能測試的要求，先鍛煉好身體。

至於近年的招募情況，她指申請數字每年均有「上上落落」，各有不同原因，舉例：「例如近年可能出面認為現在做紀律部隊壓力好大，或因此而令投考數目有所減低，但即使投考數目減低，都對招聘無太大影響」。

此外，為讓青少年了解海關工作，提升他們對法治認識及建立正確價值觀，培養對國家的歸屬感，海關今年初推出了一個全新的青少年計劃「Customs YES」，更成立了「海關青年領袖團」制服隊伍。與內地恢復通關後，「Customs YES」會籌辦粵港澳大灣區及內地交流活動，何希望青少年「不要只是靠聽，要親眼看」，了解國家發展蓬勃、科技先進一面。