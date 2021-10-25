海陸夾擊截斷輸送鏈　全方位打擊走私

近期海上走私猖獗，走私犯罪集團成為執法部門主要打擊的目標，海關關長何珮珊強調會全方位打擊走私活動，包括海上堵截、與本地及內地執法機構合作、源頭打擊、阻截資金來源等。除監視、伏擊、包圍及包抄等戰術外，亦會打擊集團在岸上的倉庫，雙重夾擊。

今年首9個月，海關偵破61宗海上走私案件(貨櫃除外)，檢獲貨值達7.3億元，超過去年全年近1.5倍，亦超過去年及前年兩年總和。何表示，在執法上不會單靠海上追截，強調「速度不是打擊走私快艇的唯一策略」，因此部門除了會在海上進行「監視、伏擊、包圍，及包抄」外，亦會透過反走私的偵查人員在陸上跟蹤及調查，打擊岸上倉庫，重創其貨源。

何又指，海關非常重視關員在打擊走私時的安全，因此會適時檢討人手安排，亦會加強保障人員安全的裝備，以及增加訓練和演習，以望遏止犯罪趨勢。她又指，海關擁有優秀的雷達系統，可有效協助船隻調配和指揮方面的執法工作。當有快艇逃離香港進入內地水界，亦會透過雷達系統把資料交內地執法單位跟進。

此外，海關會與不同的政府部門合作，善用現時的法例，例如最近便與地政總署進行了特別行動，扣查了大量懷疑佔用官地的走私快艇。

何又提到，現時受到疫情的影響，陸路相關的走私案大減，但空路的毒品走私案則有所上升，原因與各國實施出入境限制有關。今年首9個月海關破獲毒品案件達602宗，檢獲毒品數量為4.16公噸，超越去年全年的2.43公噸逾70%，價值10億元。在多宗案件中，犯罪集團皆把大量毒品夾雜在正常貨物中魚目混珠。何珮珊表示，疫情下販毒集團改變運毒方式，利用跨國空運貨運渠道把毒品運送入境，令相關數字上升。