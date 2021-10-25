極力把關　防滲透危害國安信息書籍流入本港

近年本港本土恐怖主義萌生，海關關長何珮珊指《港區國安法》實施後，走私槍枝彈藥、小型武器，或戰略物資的案件明顯減少，但日後仍會密切關注有否別有用心的人士，把滲透危害國家安全信息的書本雜誌、日用品等流入香港，進行「軟對抗」。

作為維護國家安全委員會及保安局跨部門反恐專責組成員的何珮珊，強調部門在制訂政策和執行公務時，須將維護國家安全及打擊恐怖主義活動列為首要考慮，就相關風險作出評估。根據數字，海關今年首半年查獲6宗與槍械有關的案件，與去年同期的22宗相比，下降73%。

何續稱，海關會透過保安局的反恐專責組，與不同的執法部門緊密連繫，當遇到相關案件，會透過情報交流機制，轉交情報小組跟進分析。另為進一步減少違禁品流入境的可能，「智慧海關」下的「智慧邊界管理」、「智慧調查及案件管理」和「海關罪行大數據系統」皆可發揮優勢，精準分析罪案數據及情報，偵測隱藏的罪案風險。

至於洗黑錢相關的罪案，與2019年同期首9個月比較，近兩年不論案件數目及拘捕人數均有所提升，去年的案件數目及拘捕人數分別上升17%及113%，而今年則上升33%及40%。

何表示，數字上升的原因主要在於海關在該方面增加了人手及資源，財富調查課自去年增加30%人手，由前年68人增至現時88人，更重點增加會計法證專業人員，調升調查能力。此外，又與警方設聯合財富情報組合作收集銀行、找換店和其他商業公司所提交的懷疑洗黑錢報告等，全方位打擊洗黑錢。