涉呃保險公司高達7700萬元　廉署瓦解兩個不法集團拘26人

廉政公署上月瓦解兩個詐騙保險公司的不法集團，共拘捕26人，涉及騙款共高達7,700萬元。有保險代理串通3名集團成員，以「真投保假患癌」方式，利用高額危疾保險騙取保險公司巨額賠償；另有保險公司高層利用18名「下線」，以「射單」手法賺回佣，呃保險公司高達5,100萬元佣金。相關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

廉政公署執行處總調查主任陳家樑指，偵破的高額危疾保險索賠騙案發生於2017至2020年間，該詐騙集團有4名骨幹成員，包括保險代理、保單持有人、中介人及癌症患者，騙取1間保險公司共2,600萬元賠償。保險代理先替保單持有人購買年費達28萬元的危疾保險，再透過中介物色與保單持有人外貌及年紀相若的患癌者做「替身」，手持保單持有人的身份證明文件到醫療機構進行身體檢查，獲取患淋巴癌證明，成功獲保險公司賠償900萬元。保險代理從中獲利約200萬元，其他人則瓜分數萬元至數百萬元不等。

廉署調查又發現，該保險代理以類似手法，替自己及集團成員在港購買一份或多份年費由8萬至12萬元不等的危疾保險，過程中涉及內地醫療機構，最後成功獲逾千萬元賠償，該代理從中獲分約250萬元。

另一宗案件則涉及保險業行內稱為「射單」的手法，陳表示，該詐騙集團甚具規模，案中22名核心成員被捕，包括1名保險公司前區域總監、3名前分行經理及18名前保險代理。「上線」利用求職心切的年青人作「下線」，他們不用銷售保單，保單由其他人銷售，但會用他們名義計算佣金，他們得到佣金後按指示交予主腦便可，「下線」每人每月獲2,000至5,000元酬勞。該集團於2018至2020年間，向2間保險公司訛稱18名下線銷售多達480份保單，成功騙取約5,100萬元佣金。

廉政公署執行處首席調查主任張家寶指，2016至2020年間接獲與保險業相關的貪污投訴，平均每年約40多宗，去年因應疫情錄得24宗，今年首9個月已接獲32宗，不法集團亦愈具規模。近年涉及保險業相關的貪污投訴主要分3個範疇，包括行賄受賄的「射單」行為（約佔40%）、貪污欺詐以虛假投保申請騙取佣金（約佔20%）及投保人貪污以提交虛假申索（約佔10%）。