登山遠足意外多　警快速應變部隊肩負搜救重責

近年本港興起登山「打卡」熱潮，每逢假日不少市民前往登山遠足，惟「嬉山」背後其實伴隨着風險，每年均有不少登山客意外傷亡。新界北總區特有的快速應變部隊，除了維持邊界治安、處理山嶺間發生的罪案外，亦肩負着山嶺搜救工作，與時間競賽，在風雨中抗衡，務求最短時間內救人。為提升市民登山郊遊安全意識，警方以「Be Smart」的概念出發，擬舉辦一系列活動及宣傳，冀減少因疏忽而引起的行山意外。

加入警隊逾23年的快速應變部隊指揮官張健斌總督察表示，快速應變部隊在2000年成立，經逾20年的發展，現時約有128人。他形容該隊的工作猶如「變色龍」般多元化，除支援邊界警區的工作外，亦要進行山嶺搜救，處理山嶺罪行如非法入境及非法伐木，進行反走私任務，該隊亦會如同機動部隊一樣，在有需要時支援其他警區的工作。張續稱，因應近年登山風氣盛行，該隊將會聯同新界北總區衝鋒隊成立一個山嶺搜救的專隊，希望提升山嶺搜救的協調性及有效性。

該隊的隊員除需要完成機動部隊訓練外，亦要接受野外及搜救的課程，訓練多元化。快速應變部隊第二隊主管廖偉強督察表示，除了2日入職訓練、5日野外職能訓練外，若隊員表現良好，亦可參與由民安隊舉辦的5日山嶺搜救訓練證書課程。

加入快速應變部隊近3年的警長李耀雄指，最難忘的一次搜救經歷發生在今年5月，當時有一名喜愛「爆林」的行山人士在八仙嶺失蹤，由於八仙嶺的範圍甚大，搜救工作持續了4日，警方始尋獲其遺體。李憶述：「當時一路去搵，其實一路覺得(機會)好似好渺茫」，但眾隊員仍堅持不放棄，「希望救到他之外，是即使他真的過身，亦希望可以對其家人有個交代」。