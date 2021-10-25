東方日報A1：新冠　冬流　雙疫圍城

冬季將至，本港恐面臨雙疫圍城。有政府專家顧問昨警告，本港新冠疫苗覆蓋率不足，而且英國及新加坡等選擇與新冠病毒共存的國家疫情正惡化；加上本港近月已錄得逾200宗冬季流感在幼稚園及小學爆發，今年冬天本港隨時被新冠肺炎及冬季流感夾擊，甚至迎來新變種病毒。補打第3針疫苗成為大勢所趨，甚至年年要打。專家呼籲須嚴守邊境防線，否則公營醫療系統勢必崩潰。另有專家指，聖誕節長假期由英國等高風險地區回流港人將急增，港府應趁早研究收緊外防措施，向相關地區發旅遊警示，或以檢疫酒店數量控制入境人流，免邊境又再失守。

根據衞生防護中心數據，本地季節性流感的活躍程度仍維持低水平，但香港大學醫學院助理院長孔繁毅表示，數據相較去年，今年流感個案數字明顯上升，由9月至今，幼兒中心、幼稚園及小學已錄得200多宗流感爆發，影響近2,000人，預料入冬後個案持續上升。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，不少海外地區的疫情正在惡化，例如新加坡及英國，但本港新冠疫苗接種率僅約六成，長者接種率偏低，警告若邊境失守，入冬後新冠肺炎隨時與流感病毒一同肆虐。根據資料，英國過去一星期新增逾33萬宗新冠確診個案，較前一周急升15%，是7月以來最高。新加坡過去一周每日平均新增逾3,000宗個案，自9月起不斷創新高。

世衞日前更新指引，指新冠疫苗及流感疫苗可同日注射，許指若將來本港可同步接種，可能「左手打一支、右手打一支」，衞生防護中心轄下聯合科學委員會後日將討論此項建議，亦會一併研究接種第3針加強劑的安排。不過，孔指若市民曾中風導致半身癱瘓、切除腫瘤等令淋巴系統不健全，不建議同日在兩邊手臂接種上述兩款疫苗。

過去兩年未有大型流感爆發，社會對流感的群體免疫力降低。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，新冠肺炎及流感同步爆發並不出奇，因愈來愈多海外地區選擇與病毒共存，而本地又不斷放寬社交距離措施，學校亦復課，增加病毒散播風險。他呼籲大眾要有心理準備，臨近聖誕節可能有更多輸入個案，一旦走漏隨時引爆第5波疫情，認為現階段要研究收緊外防措施。

梁指目前輸入個案主要來自3類高危地區，分別是外傭輸入地區的菲律賓及印尼，其次是南亞地區，以及英國。他建議檢視相關地區風險，考慮在聖誕節前後發出旅警，提醒市民如非必要不應前往。他又建議控制檢疫酒店數目，未來不應再增加數量，或考慮將高風險地區入境旅客集中酒店檢疫，以免造成交叉感染。他又批評目前豁免人士類別太多，每月有數以萬宗豁免入境個案，徒增感染風險，促港府收緊。

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