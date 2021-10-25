醫管局推數據實驗室　提供臨床數據助大學科研

醫院管理局於2018年成立數據實驗室，提供龐大數據庫平台予大學科研人員，支持本港生物科技研究和醫療數據分析，至今已有5份利用數據實驗室分析的醫療報告揚威國際，令本港學術研究地位大大提升。另外，明年醫院將嘗試以人工智能來分析腦部掃瞄及髖關節X光影像，從而找出高風險和需接受重大治療的病人，把嚴重個案交由醫生優先處理。

對比外國只有幾百至幾千條病人數據供研究，本港醫管局總行政經理(醫療信息)彭育華表示，本港數據是統一儲存在臨床醫療管理資訊系統內，涉及醫管局轄下醫院及診所於25年來收集所得的逾50億條病人數據，包括病歷紀錄、藥物資料及化驗報告。醫管局高級系統經理李壁堅表示，每年會增加2至3億條數據，期望來年數據庫可更新至2019年的數據。

數據實驗室最新的發展為設立自助數據平台及遙距連接服務器。前者已於上年啟用，讓研究人員能使用近20萬名病人於2007年及2017年的1.5億條數據。該平台目前已收到75份申請，涉及超過450名參加者。李表示，因平台的數據較實驗室少，申請使用時能免卻額外手續及提交計劃書，研究人員能輕易掌握和使用自助數據平台，進行不同創新的科研假設。

遙距連接服務器則暫時只設立於港大、中大及科大，由本年1月開始實行，中大和科大分別於7月及本月初開通。其他院校亦在申請中。李稱，即使服務器地理上不在數據實驗室範圍，服務器內設有嚴密網上保安系統，以免資料流出或被黑客入侵。

為了保障病人的私穩，所有資料都被「去識別化」，例如不會顯示病人的姓名、出生日期等，讓使用者難以利用外來資訊來配對病人的身份及病歷。另外，研究人員查詢及瀏覽數據庫時，不準拍攝或錄影電腦內顯示的內容。

數據實驗室位於九龍灣國際展貿中心7樓，今年年初開始投入服務，場內有工作人員作技術支援。實驗室佔地約2000呎，比之前在同一大廈內6樓時，面積大了接近7倍，能同時容納50人進行研究。開放時間為星期一至六早上9時至下午8時。