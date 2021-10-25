補打第3針新冠疫苗難免　中港兩地專家對應否「溝針」存爭議

有研究發現就算已接種2劑新冠疫苗，但在約半年後的抗體水平都跌至很低，甚至是陰性，故專家均建議要補打第3針，但究竟第3針應否「溝針」則存在爭議。本港多名專家認為「溝針」未嘗不可，但內地專家則指加強免疫接種策略應同源疫苗接種，不建議混打。

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會周三(27日)開會，討論是否有需要打第3針加強劑新冠疫苗，而身兼疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明等多名本地專家，均指混合接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，或由內地研發的科興疫苗，整體上均可行，可順從市民意願。

惟內地專家則持相反意見，國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，從加強免疫上，專家建議使用同源疫苗，就是相同技術路線的疫苗。而中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶亦稱，內地目前採取的加強免疫接種策略是同源疫苗接種，不建議混打。至於第3針之後是否仍要繼續接種，王認為不斷加強免疫及接種不是最終的選擇，一個理想的疫苗通過全程免疫後，就能夠起到很好的效果，即使往後需要加強，加強劑次也是有限。