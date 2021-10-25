涉從時代廣場3樓擲鐵柱圖傷警　女子區院受審

去年有網民及團體發起於7月1日在港島區遊行，當天有示威者於銅鑼灣時代廣場聚集。當警員進場驅散時，有人從3樓擲下一支金屬拉帶柱，擊毀一平面指示圖。警方其後就此事拘捕一名報稱從事廣告業的女子，控以有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害、自建築物掉下物體、盜竊及刑事損壞共4罪。她否認控罪，案件今天（25日）在區域法院開審。

被告楊迎曦（35歲），否認於2020年7月1日在銅鑼灣時代廣場3樓，企圖致總督察7627及警長52708嚴重受傷而意圖非法及惡意傷害他們，及同日同地掉一支拉帶鋼柱。她另否認偷去鋼柱及損壞一個平面指示版。控方開案陳詞指，去年7月1日下午，有示威者在時代廣場附近集結，警方其後在廣場地下拘捕一批懷疑參與非法集結的人士。當晚7時許，有人從廣場2樓把物件擲向地下的警員，當總督察7627及警長52708等，推進到達2樓扶手電梯頂部時，突然有一支鋼柱在兩２人身旁由高處墜下，擊中一個平面指示牌，令指示牌玻璃爆裂及金屬外框凹陷。該指示牌事後維修須花費4700港元。

控方指把柱從高處墜下的人意圖使兩名警員身體嚴重受傷，而廣場3樓一店舖的閉路電視就拍到被告身穿黑衣、戴口罩及白色手套，從店舖門外居去一支拉帶鋼柱，後在3樓把柱掉下。警方經調查後，在去年7月14日拘捕被告。