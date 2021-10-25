新檢疫酒店甩轆　下月中10天「斷纜」唔畀Book　市民鬧爆被玩謝

政府再開放多1間檢疫酒店供來港工作的外傭預約，青衣華逸酒店下月1日起將提供500間房間作檢疫，預約系統在今早(25日)9時半開始接受預約，有外傭中介估計酒店低估預訂人流，導致網站不勝負荷；亦有市民投訴指，酒店可選擇的日期無法連續預訂21天，等同整個11月份都未能預訂，批評「再次玩謝市民」。東網正向勞工處及青衣華逸酒店查詢。

市民劉先生今早8時先嘗試預訂竹篙灣檢疫中心不果，立即轉移目標到青衣華逸酒店，惟他發現11月12日至21日不能預訂，變相可選擇的日期無法連續預訂21天。他表示，現時聘用的外傭12月約滿，最遲今日必定要搶到房，惟過去一星期都未能成功，「竹篙灣非常難、絲麗(檢疫酒店)發過電郵又話滿額」，促政府「開多幾間檢疫酒店」。

香港僱傭公會主席陳東風表示，今次開放多一間檢疫酒店，並使用酒店系統作預訂，惟出現技術問題，「個網死咗，原本預訂到，但網站過後又顯示無房了」，估計是酒店低估預訂人流，暫時只訂到1間房。他直言，訂一間檢疫酒店房間要動員4至5人，「要房的就大約6,000人，計埋幫忙搶房的就有約2萬人」，反映需求強大。

青衣華逸酒店是繼竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店後，第三間外傭檢疫酒店，每個房間每晚收費為650港元，今早9時30分起接受外傭僱主及中介公司網上預訂房間，以檢疫21天計算，總費用達13,650港元。