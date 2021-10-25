議員促搬葵涌碼頭釋出原有潛力　黃偉綸指長洲南可作替補選址

立法會發展事務委員會今日(25日)召開會議，討論《施政報告》。會上有多名議員關注搬遷葵涌碼頭而釋出原有土地潛力，直斥該碼頭使用量早已大不如前，質疑政府不搬上述碼頭如同浪費土地。不過，發展局局長黃偉綸則堅拒搬遷該碼頭，並重申無將此碼頭發展納入《香港2030+》的中長期供地項目，不過或會視長洲南為日後碼頭的替補選址，將會取得初步數據如水流及水深等，供將來再作研究。

議員柯創盛指出，目前本港房屋嚴重短缺，早前運輸房屋局局長陳帆曾預計要等20年才有望達成「公屋三年上樓」的目標，證明多項房策均遠水不能救近火。然而葵涌貨櫃碼頭位置優越，交通方便，連同周邊範圍更近400公頃，即大小如同至少7個太古城，預計可居住約40萬人。鑑於目前此碼頭使用量較以往大減，社會上亦曾有不同建議指可將碼頭遷至桂山島或長洲，柯直指若政府不發展相關用地就實屬浪費。而議員陳恒鑌亦批評葵涌貨櫃碼頭設備落後，質疑其他地區的貨櫃碼頭明明「愈搬愈大，愈搬愈先進」，不解為何港府不肯對搬遷貨櫃碼頭一事作出深入研究。

另有議員易志明批評港府近期對不少棕地展開收地行動，而此等棕地大多牽涉港口物流及運輸作業，惟以洪水橋為例，當局曾指擬於該區建多層大廈重置棕地作業，但至今「影都未有」，預料受影響的棕地作業者屆時未等到多層大廈作獲安置已被踢走。他又指港府現時對收地行動大多以金錢賠償為主，但直斥無用，「錢解決不到問題，即係叫人(棕地作業者)收工！」他促請政府做到先安置後收地，仔細思量如何做到無縫接軌。

黃偉綸回應指，有關葵涌貨櫃碼頭事宜由運房局牽頭，局方曾指出該碼頭總量有所下降，有分旺季及淡季，形容旺季「用得好充足」，故仍有需要保留，強調目前當局冇將其搬遷的想法。