骨科醫生錯配病人敏感藥　醫委會裁定專業失德停牌2個月

骨科專科醫生郭子揚早前在明知病人藥物過敏紀錄的情況下，仍錯誤處方了病人敏感的藥物，被控1項專業失德，醫務委員會今日（25日）展開紀律聆訊。郭子揚今日並無出席聆訊，由其律師代為出席。醫委會最終裁定被告專業失德罪成，判處被告停牌2個月，緩刑12個月。

案情指，於2019年5月22日，病人初次到被告的診所診症，於前台曾登記有關自己藥物敏感的紀錄，惟被告在明知道病人對萬克適錠有藥物過敏的情況下，仍然為病人處方了該項藥物，病人服用處方藥物後，翌日出現嘴唇腫脹的情況，故電話聯絡被告診所，卻被告知不要回到診所處理，最後病人分別到天水圍醫院及博愛醫院治理。

辯方律師表示被告願意認罪，未有抗辯。辯方律師求情時指，被告對事件深感抱歉且萬分後悔，又解釋指儘管已讓病人在初次到診登記時填寫其藥物敏感的紀錄，惟診所人員於前台當值時，把病人填寫的敏感藥物名稱錯誤填寫，導致排版錯誤，而被告亦因此而誤解了病人有過敏情況的藥物為其他藥物，故仍然處方了萬克適錠予病人。

辯方又稱，被告為盡量防止出現同樣錯誤，現時已有改進，會在與病人會診時向病人確認其藥物敏感病史，亦會向病人詳細說明所服用之藥物將會出現的反應，並由兩名診所人員重複確認病人的藥物敏感紀錄。

研訊小組主席鄧惠瓊表示，是次事件有嚴重性，且委員會不同意被告指診所人員錯誤填寫病人敏感藥物名稱的說法。最後裁定被告專業失德罪成，除牌2個月及緩刑12個月。