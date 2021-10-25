警遇襲後網上籲「盡力」　六旬漢否認煽惑傷人

六旬翁涉嫌去年初在網上煽惑他人傷害警察，稱有警察被「打爆缸」但無打裂頭顱，涉嫌煽動他人要「盡力而為」。他現被控告一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，他否認控罪，案件今天（25日）在區域法院開審。控方開案陳詞指，被告在社交媒體面書建立公開貼文，內容含煽惑他人襲警的訊息。警方調查後上門拘捕被告，並在被告手提電腦中發現被告面書帳戶，以及發布涉案貼文的紀錄。

報稱無業的60歲被告蔡易文，被控於2020年1月20日在香港，非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警察身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

控方今天讀出開案陳詞，指2020年1月19日下午，有示威者在中環遮打花園聚集，要求國際社會制裁香港政府。其後有警員在長江集團中心受襲。20日約凌晨3時半，被告在社交媒體面書建立公開貼文，內容指「今日幾個popo被打爆缸，雖然滿頭鮮血，但無打裂頭顱（頭骨），其實都只是皮外傷。大家要知道若果頭被重擊，失憶（或局部失憶）的可能性很高，失憶就無法指控任何人，否則被打的人認得和記得對方個樣或特徵，會有手尾跟，所以要盡力而為（學popo）」。

被告的貼文引來86個心情圖示及23個留言回應，有人留言「打都要大大力咁打落去」，而被告則回覆留言「就係囉，好多細路被popo打到頭顱破裂，腦漿都流到滿地！就算無死，下半世都變廢人！」。警方調查後，於同年5月26日到被告住址進行拘捕及帶回警署。警誡下，被告承認發文，但否認有煽動他人襲警，並解釋「popo」指警察、「學popo」指「學警察咁做嘢」、「盡力而為」則指若例如被三合會成員襲擊，便應該重擊施襲者頭部，使施襲者失憶，以防對方報復。警誡下被告又指，貼文前半部分只是描述新聞事件，後半部分則解釋頭部重傷可引致失憶，否認煽惑他人去襲擊警員及使警員失憶。