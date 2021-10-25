梁頌恆破產　立會撇帳93萬　DQ4人和解僅歸還48萬酬津

行管會指梁頌恆已破產，應向其收回的帳款會與相關虧損準備撇銷。

前議員梁頌恆、游蕙禎及梁國雄因宣誓風波被DQ，至今仍拖欠立法會借款。根據立法會行政管理委員會最新提交的報告，由於梁頌恆已被判定為破產人士，行管會放棄對梁採取追討行動，準備撇銷涉93萬港元薪金及預支款項。至於去年被DQ的前公民黨成員楊岳橋、郭榮鏗及郭家麒、會計界梁繼昌(DQ4)已向行管會歸還被追討酬津，合共48萬港元。

文件指出，根據原訟法庭於2016年11月15日及2017年7月14日就梁頌恆、游蕙禎及梁國雄所作立法會誓言的有效性作出的判決，他們自2016年10月12日起被取消就立法會議員資格。立法會向梁頌恆及游蕙禎支付的酬金及預支的營運資金，及向梁國雄預支的營運資金達206萬港元(在2020年則為223萬港元)，並已納入為「其他應收帳款」。

其中，立法會對梁頌恆提出的涉及93萬港元的申索，區域法院於去年5月判決梁敗訴。由於他未能履行該項判決，行管會於去年8月在原訟法庭展開破產法律程序。原訟法庭於今年1月判定梁破產。鑑於梁為被判定破產人士，行管會主席已作出指示，行管會不值得耗費更多訟費對梁採取追討行動。在完成所有必要程序後，應向梁頌恆收回的帳款會與相關虧損準備撇銷。

文件中又指，行管員會於去年8月就對游蕙禎提出的涉及93萬港元的申索簽立和解協議。根據協議，游自去年9月起分48期、每月等額償還有關欠款連利息及訟費27.1萬港元。在年度內，游合共付還17.5萬港元。截至今年3月31日，根據和解協議游須每月分期償還的餘款總額為近103萬港元。

至於楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，就因港府於去年11月按全國人大常委會決定，自去年7月30日起喪失議員資格。行管會及後要求4人全數歸還於去年7月30日至11月11日期間，已付予他們的議員酬金、醫療津貼、任滿酬金、工作開支償還款額及預支營運資金，涉款額合共472萬港元。行管員會於今年2月與4人達成和解，他們已向行管會歸還共48萬港元。