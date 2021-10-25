保險經紀疑被迷姦案　辯方播床上片指自願性交

女保險經紀前年上門傾保單時疑遭迷姦案，今天（25日）在高院原訟庭續審，女事主X繼續接受盤問。今天辯方在庭上播放多段X與被告在床上裸體的片段，辯方質疑事主是自願下與被告性交，目的是想被告「幫襯多啲」，事主情緒激動否認，反問可否起訴被告偷拍，更指被告現在將罪證呈堂，稱「多謝曬你（被告）呀真係！」

現年37歲的被告林劍峰，被控於2018年8月29日，在東京街東寧大廈一單位強姦Ｘ。辯方向陪審員及法庭播放3段影片，均顯示X及被告當日在床上裸露身體，片段中被告曾問X「今晚喺度瞓好無」、「你想hea到幾點返去」，X答「無所謂」，被告再問「有無下次」，X則答「無」。X稱當時明顯不是在清醒狀態，不知道被告曾拿出手機拍片，又強調她不同意與被告性交。

X承認當日進入被告房間後，兩人主要傾談私事，她曾談及最近與男友關係欠佳，而被告亦狀甚關心。不過，X否認曾經向被告說「如果男朋友好似你咁關心人就好」。

辯方向X指出，兩人其後在房內飲啤酒，大家飲得「high high哋」，期間雙方談起讓客戶買保險的事情，X 形容「上床搞嘢都係各取所需，玩完咪算囉」，被告問她「唔怕搞完嘢唔簽？」，她回答稱「唔怕，我有我嘅方法令佢哋搞完一定簽」，又向被告說「不如你同我簽咗年金同份基金，我聽曬你話，做咩都得啦」。被告表示因相關保單涉款不少，需時考慮，語畢兩人便開始互相撫摸身體。X一概否認上述說法，激動指「肯定無咁嘅事，黐線㗎！」