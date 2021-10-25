一刀切禁加熱煙　團體斥政府離地兼漠視民生

立法會上周四(21日)通過全面禁售加熱煙、電子煙等另類吸煙產品的修例草案，為此坊間引來巨大爭議。一批反對草案人士所成立的「規管加熱煙大聯盟」今日(25日)於記者會上，直斥政府一刀切做法離地，認為全禁做法只會令黑市更猖獗，亦罔顧小市民，報販利益，令煙民無得選擇，日後只能選擇煙味及毒性更大的傳統煙。由於欠缺清晰指引，政府其「禁售」做法，亦可能會使海外旅客誤以為香港不能吸食加熱煙而對香港卻步，令本來的旅業寒冬，進一步雪上加霜，希望政府可以亡羊補牢以理性規管代替「全禁」。

大聯盟引出數據指，美國食品藥物監管局(FDA)去年發出聲明指一種加熱煙產品在加熱而非燃燒煙草的過程中，顯著降低有害或可能有害化學物質的產生；日本國家癌症中心煙草政策研究部去年亦分析指，加熱煙二手氣霧的致癌性，比傳統香煙的二手煙低1,000倍。而全世界已有近70個國家規管加熱煙，包括日本、南韓、英國等，因此十分質疑為何香港政府要反其道而行之。

代表加熱煙用家的加熱煙關注組召集人盧啟律指，因為政府的「離地」變相令香港60萬煙民被剝削了選擇權利，迫使他們日後只能繼續吸食傳統煙，或從黑市購買相關的產品。他以自己為例，指自己是一名煙民，以前吸食傳統煙，臭味甚大，但轉食加熱煙後，因為煙味甚低，對其太太及其小朋友均減少了許多影響。

會上有家長何太亦指出自己住公共屋邨，留意到邨內經常有人派發「點心紙」，即所謂走私香煙的傳單，可見走私煙問題嚴重，市民基本上不需出外，透過電話，亦可以有人送煙上門，她批評政府「禁賣不禁食」做法反智，最後只會令黑市商人坐享其成。

此外，有報販代表亦於會上指出報業息微，現時報販營商環境每況愈下，銷售傳統煙已是他們主要收入，既然現在加熱煙已經於全世界流行，基本上，相關走私亦難以堵截，如其一刀切，為何不能讓報販合法銷售加熱煙，適時幫報販一把。