鄒幸彤涉煽惑集結　自辯稱無預期他人去維園

已議決解散的支聯會，其副主席鄒幸彤涉嫌呼籲市民參加今年未經批准的六四集會，因而被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。她否認控罪，案件今天（25日）在西九龍裁判法院續審。鄒幸彤自辯指，香港人參與六四集會是出於個人對六四事件的良知，不可能是一人之力足以影響，並指控方指控她有能力去煽惑他人參加六四參會，是「太抬舉我。」

現年36歲的被告鄒幸彤，因另涉嫌違反《港區國安法》的案件，目前正被還押。她被控於2021年5月29日至6月4日期間，在香港非法煽惑他人，並在無合法辯解或合理權限下，明知而參與一個《公安條例》定義下的未經批准集結。本身是大律師的鄒，在本案並無聘請大律師作代表，選擇親自辯護。

鄒幸彤辯稱，六四集會是香港具標誌、約定的活動。惟政權一直嘗試打壓支聯會，警方今年反對六四集會不過是其中的手段。鄒在網上鼓勵他人當晚「遍地開花」，是指人們可用個人方式去悼念六四，並指一個沒有指明集結地點的呼籲，並不構成煽惑。由於維園具特別意義，她才認為自己是「責無旁貸」要到維園進行燭光悼念，她從未預期他人跟從自己前往維園。