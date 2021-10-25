北部都會區範圍隨交通網絡擴大　顧問：若規劃不當會收縮

政府於《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，旨在整合新界北多個新發展區，以求將香港北部打造為宜居、宜業及宜遊的都會區。港深合作策略規劃顧問凌嘉勤今(25日)出席論壇時指，隨着交通網絡發展，可能會擴大「北部都會區」的範圍，但若規劃不當則會「收縮」，又指需以「都會」角度看待新界北發展。

凌指出，都會區不是用行政界線去劃分，即使沒有「北部都會區」，未來20年新界北部亦會有大量城鎮化和基建發展，相反若規劃不當則會「收縮」。他明言，「北部都會區」屬政府發展策略，所有政府重要文件都是「集體創作」的成果。

至於「雙城三圈」，他則指兩地過去數十年透過跨境交通基建，及經濟社會活動融合，故「雙城三圈」概念屬漸進過程。此外，前海銳意發展現代服務業，例如物流行業，而現代服務業正是香港的長處，可透過深圳擴大本港發展。

另外，常被談及「搵唔到食」的新界天水圍、元朗和屯門等地，凌指早年規劃洪水橋時，已經看到其經濟發展潛力，規劃成經濟用地，並預留15萬工作機會。