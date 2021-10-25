山友貪過癮「爆林」闢捷徑　環團提醒易致水土流失

明日（26日）是香港山徑日，有環保團體發現，過去近兩年因疫情留港的行山老手，懷疑厭倦原有山徑，竟「爆林」另闢捷徑尋求刺激。環團指出，相關行為不但破壞叢林植被，加劇水土流失，不明小徑更會造成安全風險，呼籲行山人士愛護山徑，勿辟捷徑。

秋高氣爽，又是登山的好季節。環保團體綠惜地球表示，隨着行山季節到來，綠惜地球「自己山徑自己修」義工組近日應漁護署邀請，在大潭郊野公園協助修復兩條被人開發的捷徑，同時開通一條長達30米的導水道。

有份參與修護山徑計劃的綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，該兩條被人開發的捷徑位於大潭郊野公園康柏郊遊徑，分別長45米及35米，均位於S彎位嘅小型捷徑，現場所見，原本茂盛的叢林被開墾出一條斜度較大的山徑，植被已變得光禿禿，山徑上表土流失，留下不少沙石。

鄭茹蕙指出，開闢捷徑問題早已存在，多數處於S形山徑彎位，以往是一些跑山人士希望提升速度而開闢，而疫情後發現開路情況變得更多，估計是與一些行山老手，因疫情下只能留港行山，認為原本政府規劃的山徑不夠趣味性，喜歡尋覓秘境，所以另闢山徑「爆林」尋求挑戰。

她解釋，當局設計S彎位是為了緩水，即減慢水流速度，緩解水土流失，但不少人為求快求刺激，常在S彎位處辟捷徑直上，形容為將S彎位變為「$」型，在暴雨來臨時，則會加快水流直落沖刷，從而加劇水土流失。而開闢捷徑也會令植被分離，不再連貫，會影響植物生長和山徑景觀。

她表示，修復捷徑的方法是會捷徑口加設枯木作阻擋物，讓小斜坡休息及自然修復，重長植物，紓緩水土流失。只可惜修復的時間永遠追不上破壞的速度，她呼籲行山人士護己護林，切勿爆林。