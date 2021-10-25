石油氣舊代理欠160萬按金　愉景灣居民擬報警　消委會指對方失聯

大嶼山私人屋苑愉景灣去年更換中央石油氣供應商，但原供應商至今仍未退還服務按金，有一直協助涉事居民的社區幹事估計涉款達160萬港元，並計劃本周三(27日)與逾50居民集體報警。消費者委員會確認收到與涉事公司相關的投訴，但即使透過不同途徑，嘗試聯絡相關負責人，然而「無奈至今仍未能取得聯絡」。

協助居民追討按金的愉景灣社區幹事周元谷表示，愉景灣過去數十年由代理埃克森美孚供氣的獨立承包商，即新興(氣體)工程有限公司向住戶供應石油氣，由直至去年5月31日供氣協議屆滿，改由特爾高能源有限公司（DSG Energy Limited）供應，居民按指示向新興申請退款。惟由去年改變供應商至今，仍有約80%住戶仍未能收到新興的按金。

據報，截至去年5月27日共有7,500戶於新興存有按金，每戶金額由100至1,000港元不等，總額約500萬港元。周表示，截至本月，其辦事處收到最少200名居民投訴，惟部分住戶因金額不大、已搬走或各種原因不打算追討，若以約2,000戶居民未獲退款推算，涉款達約160萬港元，形容事件或涉詐騙。周元谷稱，曾有居民循小額錢債審裁處追討，惜絕大部分人獲判得直仍舊討不回款項，因法庭寄出的信件全被退回。

消委會回覆東網查詢時表示，今年截至9月，消委會共接獲65宗有關燃料的投訴個案，其中50宗涉價格爭議，8宗涉服務質素，其他則涉銷售手法，折扣/贈品等，當中個別涉及相關公司。據資料顯示，消委會在去年接獲149宗有關燃料之投訴，當中絕大部分據及價格爭議(128宗)，整數較前年的30宗大增近4倍。

消委會提醒，消費者與商戶訂立合約時，應要求詳列相關服務內容，避免口頭承諾，包括未能提供服務的取消條款、已繳及未付款項的安排等，並妥善保存所有相關紀錄，例如報價單、合約或收據等重要資料，有助日後可能出現的爭拗提供佐證及跟進。