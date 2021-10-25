立法會上年度財赤360萬　議員酬津大增投資收入大減

立法會上年度財政見紅，錄得赤字近360萬港元！根據立法會行政管理委員會2020年至2021年度財政報告，雖然政府的財政撥款有所增加，惟立法會的投資收入亦大幅減少約235萬港元。至於部分經常開支，如議員酬金、醫療津貼及任滿酬金方面就由前一個年度的約8千多萬港元，增至上年度約1.2億港元。

在開支方面，議員酬金、醫療津貼及任滿酬金方面的開支升幅最多，原因是上年度議員每月酬金、每年醫療津貼及每年工作開支償還款額均獲上調。例如立法會主席每月酬金由202,000港元，增加至205,640萬港元，而非兼任行政會議成員的議員酬金則由101,000港元增至102,820港元。議員辦事處營運開支亦由每年的277萬港元增至上年度的282萬港元。

在前年反對修訂《逃犯條例》風波中，立法會綜合大樓遭示威者破壞。在維修大樓方面非經常開支，報告指上年度修復立法會綜合大樓損毀的機電、空調及屋宇裝備系統設備，及更換立法會綜合大樓損毀的資訊科技及保安系統設備，分別花費68萬港元及14萬港元。

至於投資收入方面，總額由723萬港元減至489萬港元。其中銀行利息收入由2019年至2020年度的798萬港元，大減至489萬港元。匯兌收益方面則轉虧為盈，由虧損約142港元，至淨額4.9萬港元。至於紀念品銷售情況亦較差，收入由14萬港元，減少至3.5萬港元。