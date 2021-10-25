就延期選舉申報開支指引提訴訟　方國珊司法覆核敗訴

西貢區議員方國珊曾宣布參選2020年立法會選舉，但政府其後決定將選舉延期。她指《立法會選舉活動指引》並沒有涵蓋選舉因特定情況押後的相關指引，又指申報開支的指引並不清晰。她在今年6月入稟高院申請司法覆核，要求法庭釐清及頒令表明合理的開支截算日，並要求政制及內地事務局提供清晰的申報開支指引。原訟庭法官楊家雄未有開庭聽取陳詞，便於今（25日）頒判詞駁回司法覆核許可，認為本申請並無任何合理可爭辯之‍處和成功機會。

今次司法覆核的申請人為方國珊，建議答辯人為政制及內地事務局局長。法官在判詞中指，申請人未有正式指出其欲挑戰的決定是甚麼，更遑論陳述相關支持理據。法官強調，法庭的職權為檢查決策機‍關的‍決‍定是否欠缺合法基礎，或即使合法，決定是否不合理或程‍序‍是‍否不公平。如申請人要挑戰建議答辯人根據《緊急情況（換屆選舉日期）（第‍七屆立法會）規例》發出的指引是否足‍夠清晰或其優劣，司法覆核不是一個合適的申請。考慮到申‍請人的出發點並非無理取鬧，而因疫情押後選舉，亦屬史無前‍例，法官最終決定不作訟費命令。