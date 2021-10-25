皇家加勒比再取消周四晚公海遊　促政府重新考慮停運決定

海洋光譜號因有船員中招而被勒令停運21日。

皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」早前有船員再度確診新冠肺炎，而被政府勒令停航21日。皇家加勒比國際遊輪今日(25日)宣布，取消本周四(28日)出發的3晚海上遊航程，會全額退回費用。公司強調，涉事船員其後檢測結果並無染疫，呼籲當局重新考慮停運決定。旅遊業議會則表示，未有收郵輪客人的投訴，但亦認為勒令停航21日的決定「過辣」，建議船員可縮短至7天一檢，換取政府減少停運日子。

郵輪公司指，早前海洋光譜號1名船員在檢測後被列為初步個案，雖然當局指有關船員是「復陽」個案，即再度感染，而公司其後為全體船員再做檢測，結果全部沒有確診，但仍被當局要求停運最少21日，公司對此表示非常遺憾，呼籲當局重新考慮相關決定。

郵輪公司指，若當局最終仍維持原本決定，將即時向所有客人、旅行社及其他合作夥伴通報。而目前預訂了本周四至下月11日之間，任何航行的客人如果希望取消，可以全額退還其已支付的郵輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，議會暫未有收到相關郵輪客人的投訴，也未見到有郵輪退票潮的出現。不少專家曾指出，該宗船員的復陽個案病毒量少，傳播風險較低，相信並不會影響市民對公海遊出遊的信心。

不過，陳張樂怡指出，政府勒令郵輪公司停航21日的決定確實「過辣」，預計21日內影響人數超過6,000人，對於正處重啟復甦階段的郵輪公司來說將會是大打擊。她建議，政府可將停運日子減少至7天，並可規定船員檢測日子由14天縮短至7天，確保病毒免在船上傳播。