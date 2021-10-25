選管會發表立會選舉指引　縮短投票時間　未提及設口岸票站

第七屆立法會選舉將於今年12月19日舉行，選舉管理委員會主席馮驊今(25日)公布立法會選舉活動指引，當中提到選舉事務處計劃在全港十個選區設立共超過620個一般投票站，包括竹篙灣檢疫中心，而投票時間將會縮短一小時。但未提及會設立陸路口岸票站，馮指選管會範圍只限於本港，若設口岸票站，將牽涉內地事務，至目前為止政制及內地事務局未有通知選管會相關做法。

在投票站安排，馮指全港10個選區共設立620個投票站，香港會議展覽中心亦會設立一個選委會界別的投票站，並已全數覓得投票站場地。在投票時間方面，將會改為上午8時30分到晚上10時30分，比以往的上午7時30分至晚上10時30分，共縮短一小時，以便投票站工作人員有更多時間對電子選民登記冊系統設備進行最後檢查。若小量票站未有網絡覆蓋，則會採用傳統紙本劃票模式。馮指過去選舉職員可能要早上4時便到達票站準備，故押後少許投票時間亦合理。

在疫情應對方面，馮表示選舉事務處在徵詢衞生防護中心後，計劃在竹篙灣檢疫中心內設立投票站，讓正受強制檢疫的選民投票。被問到為何沒有設立邊境票站，馮解釋因為外來人士來港投票，應該要盡早預留時間回港，因為投票為個人選擇。馮又指，因為選管會範圍只限於本港，若設口岸票站，將牽涉內地事務及兩地交涉，將由政制及內地事務局處理，但暫時仍未接獲政制局相關通知。對於正接受家居檢疫或在指定檢疫酒店內接受強制檢疫的人士，選委會未為就此類選民提供特別投票安排。

另外，投票站外亦會設立兩條隊伍，其中一條為關愛隊，供長者、孕婦、或身體狀況而難以長時間站立排隊的人士。馮指，關愛隊人士最理想當然是提供證件，但相信票站主任亦會有人性化處理方法，又指選管會正製作短片介紹新規例。

此外，馮又指因考慮到選委會界別議席數目及候選人較多，故是次傳媒在製作有關報道時，可選擇在節目或出版刊物內向受眾提供該界別候選人的總數，以及該傳媒有提及該界別其他候選人姓名的平台，例如機構、節目及刊物的網頁。因應下屆立法會新增選舉委員會界別40個議席，當局將會在灣仔會展設置票站，供選委會委員投票，會展票站設有光學標記閱讀機，供選民檢查所選取的候選人是否剛好40人，但光學標記閱讀機不會紀錄選票內容。

對於政府上周宣布11月1日起進入政府設施須強制使用「安心出行」應用程式才可進入，外界關注到如選舉票站涉及政府場地，是否也必須使用該程式才可入內投票。馮驊回應指近日剛知悉政府有最新的安排，會進一步了解實際安排，看看如何配合或解決。