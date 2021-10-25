《基本法》23條立法工作進行中　鄧炳強冀展開諮詢

保安局局長鄧炳強今(25日)出席立法會保安事務委員會，被問到有關《基本法》23條立法工作進度問題。鄧表示目前《基本法》23條立法工作已在進行，但立法工作並非簡單的事，亦要檢視近年社會事件發生導致影響國家安全，並非只有《港區國安法》的4項罪行能予以涵蓋。他續指出，希望現屆政府任期內，能展開諮詢工作。

此外，議員葛珮帆則關注侮辱公職人員罪，會否進行立法的問題，又提到《施政報告》有規管假新聞建議，希望盡快推出。鄧炳強指，鑑於前年反對修訂《逃犯條例》風波爆發的原因，就是有人以假新聞、假消息發出各種煽動仇恨的訊息，故立法研究就是要杜絕有關虛假消息的發放。至於侮辱公職人員罪，鄧炳強稱會作出相關研究，又指前線公職人員工作受到挑戰和侮辱前線工作人員，若未有規管都是助長不守法意識。

另一議員麥美娟則指，近年透過網上發放訊息，煽動暴力仇恨，行為如黑社會一樣，關注會否有特定法例規管有關行為。鄧指，個別人士觸犯有關欺凌、恐嚇的事例，目前都有法例處理，如刑事恐嚇罪等，但坦言未必百分百能將有罪行都包攬在內，故認為要處理新例補灰色地帶，而法律改革委員會將會檢視有關情況，以作出會否修例的建議。