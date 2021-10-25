迷你倉大火死因研訊　行動總指揮承認「當日做得唔好」

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（25日）繼續在死因裁判法庭進行。起火當日（2016年6月21日）的行動總指揮兼九龍中區指揮官翁錦雄作供，承認「當日係做得唔好嘅」，直至5年後的今天，消防處仍未作正式聚焦討論事件的失誤之處。庭上播放當日指揮車與控制中心的通話紀錄，有職員指「無紀錄佢（張耀升）嚟過現場」，直至張被抬上救護車送院時，電台仍未正式宣布啟動「Mayday」搜救程序。

現職副消防總長的翁今天繼續作供，被研訊主任問及搜救方法是否有不足，為何不同時派3隊搜救隊入火場、每隊負責搜一條橫巷，翁解釋火場入口窄，加上熱力及濃煙影響，其實4個人一起入火場已經「好亂，一個行前、後面又頂住」。加上翁擔心消防員搜救時受隔壁巷的聲音干擾，影響搜救行動。故翁依從一貫做法，派消防員沿滅火喉搜索。

對於連續有2隊消防員在搜救張耀升時走錯路口，導致救援工作延誤，翁表示「非常少發生、解釋唔到」，直指平時更複雜的環境都訓練過，唯一解釋可能是溫度太高或視野太差。研訊主任問翁，消防處在事後有否回顧，避免消防員再次迷路，翁起初一臉為難，並無回答，後表示可以就間隔複雜的火場作更多訓練，並承認無印象消防處曾正式聚焦討論相關事宜，事後亦無增補過「Mayday」搜救程序守則。

根據當晚7時46分的通話錄音，指揮車及控制中心未能確認失蹤者是否張耀升，強調只是聽聞，並指沒紀錄顯示張曾在現場出現。直至8時14分張已被送上救護車，電台仍未能確認失蹤者身份，故「Mayday」搜救程序仍未啟動。去到聯合醫院搶救時，才有職員致電電台表示透過張身上衣服的名字確認其身份。翁解釋特種救援隊成員或其主管到場後要報到，指揮車會有到場紀錄，如果有報到便不會發生當時的情況。