下年度高中應用學習課程　新增珠寶設計及AI等9項供選修

應用學習課程供高中學生選修，旨在為中學生提供學校課程以外的學習平台，而有關成績會在文憑試(DSE)證書上匯報。教育局今日(25日)公布，在2022至24年度，已批核52個應用學習課程供在2024年應考DSE的學生及學校選擇，其中9個為新增的課程，包括珠寶設計、人工智能(AI)、「新派東南亞菜」，和「韓國語文及文化」等。

應用學習涵蓋6個學習範疇，包括「創意學習」、「媒體及傳意」、「商業、管理及法律」、「服務」、「應用科學」，和「工程及生產」；另設跨學習範疇的課程，當中包括「應用學習(職業英語)」及專為符合特定情況的非華語學生而設的「應用學習中文(非華語學生適用)」。

應用學習課程為香港中學文憑考試乙類科目，每個應用學習課程(應用學習中文除外)的課時為180小時，在一般情況下，課程的修讀期橫跨高中2個學年，可於中四開課(中五完成，成績留待完成文憑試後與其他文憑試成績一併公布)或於中五開課(中六完成)；而應用學習中文課程的安排有所不同，其課時為270小時，修讀期橫跨中四至中六。

該學年新增的9個課程，包括「數碼年代─珠寶設計」、「數碼品牌傳播」、「多媒體故事」、「人工智能─商業應用」、「新派東南亞菜」、「人工智能與機械人」、「商用服務英語」、「韓國語文及文化」，以及「實用翻譯(漢英)」。