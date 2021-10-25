政府採購價低者得弊病多　智庫倡納入社會價值

港府多年來以經濟效益為採購外判服務的原則，奉行「價低者得」，形成各種市場失效的狀況。有智庫今日（25日）提出改革政府公共採購制度的意見，建議成立「社會價值採購諮詢委員會」，社會價值採購專業化，鼓勵不同類型機構與部門應用社會價值採購，同時借政府採購政策來引導中小企向價值導向企業轉化，加強中小企與社會企業之間的合作。

「治港新政」發起人議員麥美娟認為政府應改變舊思維，指公共服務外判與公共採購並非一項單純的商業行為，應把社會價值嵌入公共服務招標要求之中。另一議會陸頌雄認為政府有必要重新定義公共服務外判與公共採購並非一項單純的商業行為，獲得合同的機構，在不扭曲市場的情況下，對肩負社會責任作出承諾。

就紓緩貧富懸殊而言，陸指承辦商應承諾盡力助基層員工薪酬水準應貼近生活工資水準、提升員工應該新科技和技術能力，收窄高層及基層員工工資增幅的差距等。

前議員鄧家彪補充，政府應提供更多財稅誘因，鼓勵更多中小企兼顧企業社會責任，如推出加薪抵稅，若中小企或價值導向型企業就基層員工加薪及收窄高層及基層員工收入增幅差距作出承諾，政府可向該企業提供稅務減免優惠。

成員陳曉鋒指該智庫提出社會價值採購，主要是希望收窄第一次收入分配的差距，而非單靠福利作資源轉移和紓解貧窮的出路，希望拋磚引玉，可引來更多的討論和回響。