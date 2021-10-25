女子涉偷貓被捕後求事主銷案　否認盜竊妨礙司法公正

無業女子被指於今年初，在深水埗偷去一隻日本短尾貓，在被捕後獲警方擔保，她旋即找貓主道歉，並要求貓主銷案，結果因此再度被捕。她現否認盜竊和妨礙司法公正2項控罪，今天（25日）在西九龍裁判法院受審。失貓事主供稱，當時她正在看店，突然有街坊告知她有人把她的貓擄去。但當她衝出店後，小偷已經逃去無蹤。幸好有行車紀錄儀把偷貓過程拍攝下來。

49歲的被告李月霞報稱無業，控罪指她於今年1月16日，在深水埗汝州街140A號地下外，偷竊屬於事主Khanam Meher Nizer的一隻淺啡色日本短尾貓。她另被指於同月18日，在同一地方游說事主不再追究上述偷竊案。

外籍事主Khanam Meher Nizer供稱，她在上址經營一間零售小店，涉案貓隻居住於店舖內，平日常常躲進汽車底休息。她在1月16日失貓後，事主翻查行車紀錄儀，看見一名女子伸手進車底，抽出涉案貓隻後逃離現場。事主即日報警處理，翌日警方便找回失貓。至1月18日下午，被告曾3次到事主店舖，其中一次更找來一名懂得孟加拉語的街坊來協助翻譯，跟事主道歉並要求事主和她一同前往警署，幫她撤銷案件。

辯方在盤問事主時，指被告雖然有找過事主，但被告只是道歉，從沒要求協助銷案。事主否認此說法，並指當時自己拒絕被告的請求，是因為擔心對方可能再次偷貓。