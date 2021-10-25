2間普通科門診續提供新冠疫苗接種　暫停流感針注射

其中一個將繼續提供科興新冠疫苗接種服務的診所為馬鞍山家庭醫學中心。

本港正面對秋冬流感及新冠肺炎雙疫夾擊威脅。醫院管理局今日(25日)宣布，轄下2間普通科門診診所，包括馬鞍山家庭醫學中心和天水圍(天業路)社區健康中心，將繼續為市民由內地研發的科興新冠疫苗接種服務，有關診所暫時不會提供季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種服務。

至於其餘24間現正提供科興疫苗接種服務的選定普通科門診診所，將於明日(26日)後起停止提供科興疫苗接種服務，以配合即將展開的季節性流感疫苗注射計劃第2階段，集中人手和資源提供季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種服務。

醫管局指季節性流感疫苗注射計劃第2階段將於下月8日展開，而24間普通科門診診所的病人可於計劃第2階段開展後，按原定覆診日期到診所接種流感疫苗。如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以到所屬診所安排接種流感疫苗。

季節性流感疫苗注射計劃第2階段亦會涵蓋居於社區的65歲或以上長者，市民可前往各區的普通科門診診所接種疫苗。