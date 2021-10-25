前警長未經准許向下屬借21.6萬元　認罪後判囚4個月

警長未經許可從8名警員接受多筆貸款，合共21.6萬港元，但只向其中一人歸還了近4.95萬港元。他被廉政公署檢控，並於兩星期前在粉嶺法院承認11項訂明人員接受利益罪，主任裁判官蘇文隆今天在粉嶺法院判處被告禁監4個月，並下令被告須向政府歸還16.65萬港元，即他未償還貸款的總額。

案情透露，44歲被告黃世雄於1995年加入警隊，他事後已辭職，於2021年2月底離職。本案於2019年10月至2020年9月期間發生，被告當時是警長，先後駐守邊界警區特別職務隊，以及落馬洲分區軍裝巡邏隊一個小隊。

被告於2019年10月21日至11月20日期間，未經行政長官一般或特別許可，先後從一名同於落馬洲警署工作的警員接受4筆合共16.1萬港元的貸款，廉署調查發現，被告只向該名警員歸還了4.95萬港元。上述其中三筆合共15.6萬元的貸款，是該名警員應被告的要求，向一間銀行申請而取得。

被告於2020年8月13日至9月16日期間，在未得行政長官一般或特別許可的情況下，先後從另外7名警員接受7筆合共5.5萬港元的貸款，每筆金額由2,000港元至2萬港元不等。該7名警員為被告當時所屬軍裝巡邏小隊的下屬，廉署調查發現，被告沒有向他們還款。