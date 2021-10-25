准受訓醫生做高難度手術　吳國際停職調查　報告指培訓欠系統

曾於換肝手術擅自離開、現任中大醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際，今年6月被爆手術醜聞，指他批准一名仍接受首年專科培訓的女醫生負責高難度手術，病人術後傷口滲漏，吳被暫停主管一職。專責小組調查報告出爐，威院今日(25日)回覆東網表示，沒有證據顯示該受訓醫生對病人安全造成負面影響，但批評該院培訓安排欠缺系統性。惟吳仍未獲復職，該院肝膽胰外科主管一職仍由外科顧問醫生李傑輝署任。

威院表示，專責小組已呈交報告，指今年1至6月期間，一名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下進行的4宗手術，小組認為沒有證據顯示該受訓醫生參與手術對病人安全造成負面影響。不過，小組認為醫院現行肝膽胰外科培訓安排欠缺系統性，建議設立機制，採取循序漸進訓練模式，確保受訓醫生進行複雜手術步驟前已累積相應基礎手術經驗，保障病人安全。

小組又建議部門需按照受訓醫生的資歷及經驗分配手術訓練，並確保各受訓醫生有相若訓練機會；以及依循香港外科醫學院相關指引安排培訓。威院指接納專責小組報告，已交由相關部門跟進執行有關建議。

事發於今年6月9日，吳國際處理一宗胰十二指腸切除手術時，批准1名正接受首年專科培訓的女醫生，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。涉事腫瘤病人術後傷口出現滲漏，須留醫一個月。