政Whats噏：元朗明補選主席　料沈豪傑重掌區會

本身由民主派主導嘅元朗區議會，繼早前爆發嘅大規模辭職同宣誓被取消議員資格後(DQ)，民主派已「清零」，建制派成功「翻盤」，聽朝(26日)仲會補選空缺嘅主席，預料曾經做過上屆主席嘅沈豪傑，會喺無競爭對手下當選。被問及有咩大計時，佢話希望重新加入增選委員，同埋重組委員會同工作小組，務求令地區工作更加流暢。

區議員宣誓已告一段落，但多區正副主席懸空，令轄下的委員會及工作小組出現停擺。元朗區議會都唔敢怠慢，聽朝就會補選番主席，取代被DQ嘅民主黨黃偉賢。邊個會補上？有說沈豪傑嘅呼聲最高，亦相信冇競爭。

我哋問過佢，佢話已經向秘書處遞咗競逐主席嘅表格，若果真係當選主席，佢希望區議會增加增選委員，尤其係年輕人，等佢哋參加區議會轄下各委員會會議，令到區議會多啲唔同嘅聲音。

佢仲話現有多個委員會嘅工作範疇明顯係超越區議會嘅職權範圍，初步諗住「大執」啲委員會同工作小組，由8個減少至4個委員會，包括社區事務委員會同埋交通及運輸委員會等，希望能夠成事！

至於副主席已經喺8月補選，當時喺泛民主派有3人投棄權同無效選票，最終令身兼錦田鄉事委員會主席、鄉事派當然議員鄧賀年擊敗泛民嘅陳詩雅當選。