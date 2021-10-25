舊型號電話或無法使用「安心出行」　市民被逼嘥冤枉錢買新手機

政府下月1日起強制市民進入政府大樓及辦公處所時，必須使用「安心出行」流動應用程式掃描二維碼(QR Code)，卻惹來社會批評指未有照顧到沒有智能電話的基層或年長市民，不過，即使有智能電話的市民同樣遇到麻煩。有市民近日向東網投訴，指該程式最近要求他更新版本，惟新版本在安裝後未能掃碼，發現安裝該應用程式的最低系統要求為Android 8.0，質疑政府歧視用舊手機的市民，變相強迫市民購買新機。

讀者劉先生日前向東網表示，其Samsung手機屬於舊型號，系統配置為Android 4.1.2，通訊方面一直相安無事。他表示十分願意安裝「安心出行」，但程式最近要求他更新版本，惟新版本在安裝後卻未能掃碼，出入場所時造成障礙。

他翻查發現，安裝「安心出行」的最低系統要求為Android 8.0或以上的版本，意味系統為Android 4.1.2的手機或無法使用該應用程式。他批評，現今政府突然要求強制使用「安心出行」，無疑是強行要市民購買新機，不但對低下階層造成負擔，更變相製造電子垃圾。

他又炮轟政府製造麻煩，部分基層工人如清潔員和雜工若沒有新款電話，即使今天能掃「安心出行」亦難保他日系統要求再提升，變成未能上班。根據政府網站顯示，安裝「安心出行」的最低系統要求是Android 8.0或以上的版本；在Android 7.x或以下版本安裝的「安心出行」流動應用程式「不保證可以正常運作」。

政府資訊科技總監辦公室回覆指，「安心出行」流動應用程式自去年11月推出至現時為止，一直支援iOS12及Android8.0以上的流動裝置，沒有就最低系統要求作出更改。「安心出行」流動應用程式目前的下載數字約為596萬，已有約97,000個公私營場地參與計劃，當中私營場所約76,000個。