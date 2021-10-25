貼中比特幣逼近歷史高位　印度神童預言來年有「災難」

印度神童阿南德(Abhigya Anand)預言又中！今次應驗的主角是虛擬貨幣。事緣阿南德於上月21日發布預言影片中有提到虛擬貨幣走勢，當時他指出虛擬幣價將破紀錄，事實證明再次命中。

雖然，阿南德的影片發布數日後，虛擬貨幣因為內地加強監管虛擬幣，明確表示虛擬幣兌換、作為中央對手方買賣、為其買賣提供撮合服務、代幣發行融資及其衍生品交易等業務均屬非法金融活動，予以禁止。

該消息一出，虛擬貨幣隨即價格大跌，虛擬幣龍頭Bitcoin(比特幣)一度大跌9%，幾近跌穿4萬美元(約310,927港元)。正當大家以為阿南德即將失威之際，虛擬幣價格不久後卻再度轉強，Bitcoin更於上周三(20日)一度逼近6.7萬美元的歷史新高，令人不得不佩服其神準。

至於目前是否買入的Bitocin的時機？阿南德於影片中都有答覆，他指虛擬貨幣創新高之後，11月21日會出現大回調，或「泡沫破滅！」而且，2022年3月至4月，可能還有一場「震驚世界的災難」，要到2023年4月23日之後，木星離開水瓶座，狀況才會好轉，屆時全球才會進入重置時間。換言之，未來一年多，世界大局及金融市場仍然是紛亂不休，大家「都係戴定頭盔」，小心為妙。