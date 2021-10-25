處方藥膏未標示含兩款西藥成分致病人中毒　中醫宋勵君被捕

香港灣仔天樂里9至17號兆豐大廈4樓B室駐診的50歲註冊中醫宋勵君，由內地進口並處方的1款藥膏，被驗出含未標示的西藥成分「丙酸氯倍他索」及「咪康唑」，導致其病人懷疑中毒。衞生署今日(25日)呼籲曾向上述女中醫求診並曾獲上述中醫處方藥膏的市民，應停用相關藥膏，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。至於涉事的女中醫因違反《藥劑業及毒藥條例》非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，今日被警方拘捕，調查仍在進行中。

衞生署根據醫院管理局近日呈報的1宗懷疑中毒個案，突擊搜查上述註冊中醫的處所，並檢獲一批外用製劑。化驗結果顯示，當中1款黃色藥膏樣本含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」和「咪康唑」。初步調查顯示，有關藥膏在內地製造及由上述註冊中醫進口和處方給其病人使用。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會考慮是否需要採取紀律行動。

「丙酸氯倍他索」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。「咪康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚痕癢、刺激性及過敏反應等副作用。

根據《藥劑業及毒藥條例》，非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。