疑跳工外傭　被拒簽證激增

疫情下外傭「跳工」情況嚴重，入境處提供今年1至8月數字顯示，處方特別職務隊因懷疑「跳工」而需轉介跟進的申請有3,331宗，當中被拒絕的申請有1,206宗，拒絕申請宗數按年增加2.7倍。入境處回覆查詢指，雖然本地家庭在疫情下對外籍家庭傭工的需求非常殷切，但仍會嚴格審批外傭的工作簽證申請，而審批有關工作簽證申請時，會配合政府推行的便利措施，並按個別個案實際情況作出考慮。

因涉嫌「跳工」而被轉介至特別職務隊調查的外傭簽證申請個案，去年僅有1,776宗，前年則有1,709宗，而該兩年申請被拒數目分別為319宗及267宗。但今年首8個月，無論是轉介個案及拒絕個案的數字均較前兩年大幅上升。

入境處指，審核外傭是否濫用提早終止合約轉換僱主的安排（俗稱「跳工」）時，處方會考慮多方面的因素，例如外傭的行為操守、外傭及其過往僱主的紀錄、提早終止合約的原因及次數等。如僱主對外傭的工作表現作出投訴，入境處會記錄在案，以供處理往後工作簽證申請時參考，或會嘗試聯絡其他前僱主，以查詢有關外傭的意見，冀能達致公平客觀的審批。

入境處亦一直關注外傭「跳工」的問題，特別職務隊不時檢討並調整其工作策略，並會採取更積極的措施，例如加強抽查所有涉及提早終止合約的申請個案以及與勞工處加強溝通及交流資訊，以查察懷疑鼓勵或教唆外傭「跳工」的職業介紹所。