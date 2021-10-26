東方日報A1：增酒店唔夠房　外傭荒僱主慌

新冠肺炎疫情纏港逾年，影響大批外傭未能如常來港，不少雙職家長無人幫忙看管子女，行動不便長者亦乏人照料起居。但港府對「外傭荒」視若無睹，提供予外傭檢疫的指定酒店及檢疫中心難以預約，其昨日新增一間指定外傭檢疫酒店亦再次「玩謝市民」。相關酒店訂房網站每月均有小部分日子顯示「打交叉」，當市民嘗試避開相關日子繼續訂房，竟發現餘下可供預約日數，根本不足讓外傭連續入住21天來完成檢疫，結果令一眾急需外傭幫手的僱主心慌慌。學者形容此「斷纜式」的訂房怪現象匪夷所思，質疑相關政府部門事前無做好準備，導致訂房出現問題。勞工處則指，昨瀏覽訂房網站人數眾多，導致網站登入需時，相關酒店已即時跟進。

現時外傭來港，必須於指定檢疫設施內完成21天檢疫，期間不能換房或換檢疫地點。港府最初只安排荃灣絲麗酒店做外傭檢疫設施，但礙於該酒店「一房難求」，外傭僱主及中介公司怨聲載道，及後港府開放竹篙灣檢疫中心增加外傭檢疫房間數量，但業界依然難以預約。

港府日前將青衣華逸酒店劃作外傭檢疫設施，由下月1日起提供500間房間作檢疫用途。該酒店的訂房網站昨早9時半開放，但一度無法連線。市民劉先生向本報反映，他僱用的外傭將於12月約滿，急需於下月讓新聘請的外傭來港並完成檢疫，他昨早8時先嘗試預訂竹篙灣檢疫中心不果，立即轉移目標到青衣華逸酒店，惟他發現該網站顯示下月12至21日「打交叉」，即共有10天不能預訂，而下月餘下可供預約的日子，則「下月1至11日」及「下月22至30日」，均少於21天，變相令他無法連續預訂21天房間供外傭入住，他批評港府「再次玩謝市民」。

本報記者下午成功登入該網站，發現在揀選訂房日期的頁面內，每月皆有數個日子顯示「紅色交叉」，相關「打交叉」的日子部分僅一天，亦有部分是連續數天。當記者揀選訂房的日期內涉及到有「打交叉」的日子，進入付款頁面後僅顯示「您選取的房間或房價不適用」、「您選取的日子沒有空房」，無法預訂。當記者避開「打交叉」日子來預訂房間，卻發現餘下可供訂房的日子，連貫起來均不足21天，變相即使訂了房，亦不足以讓外傭入住其中並完成整個檢疫期。記者嘗試致電該酒店查詢，但熱線一直未能接通。

香港僱傭公會主席陳東風質疑新檢疫酒店預訂系統出現技術問題，「網站死了，原本預訂到，但網站過後又顯示無房了」，估計是酒店低估預訂人流。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，如此「斷纜式」的訂房怪現象簡直匪夷所思。他認為港府有意增加外傭檢疫設施，便應該準備好一切細節才開放予市民預約，但市民登入網站後訂不到房，反映港府安排不周。

勞工處回覆指，昨天早上瀏覽網站的訂房人士眾多，需要較長時間才可進入預約系統，青衣華逸酒店已即時跟進處理，而酒店會不時更新網上預約系統的預訂房間紀錄，並會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間的數目。

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