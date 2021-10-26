港大刪除學生會屬會「SU」字眼　使用大學設施須先註冊

香港大學早前發聲明不再承認學生會地位，香港大學學生會校園電視昨(25日)在Facebook專頁引述消息指，校方要求學生會旗下屬會簽署條款，並向「課外活動支援辦公室」註冊，否則將禁止使用大學資源及設施，包括收回其電郵及學會室的使用權。另外，大量電子郵件服務(bulk mail)將改由Cedars負責，屬會須向學生發展及資源中心(Cedars)申請，而屬會的電郵帳戶名稱將被強制刪除「SU」字眼，即時生效。

校園電視指，該校學生發展及資源中心(Cedars)昨向屬會發送電郵指，大學就為學生組織提供的服務作出檢視，所有已向Co-Curricular Support Office(CCSO)「課外活動支援辦公室」註冊的學生組織及屬會，可以繼續使用大學的資源及設施。大學將會繼續加強對學生組織的支援，詳細內容將適時公布。

校園電視又引述消息指，校方將要求屬會簽署條款並註冊成為CCSO之屬會，否則將禁止屬會使用大學資源及設施，包括收回其電郵及「Soc房」的使用權。

在今年7月，校方已邀請不同學生組織成員參與諮詢會議，當時已提到，以新成立的CCSO向學生提供撥款、租借設施及器材等服務，各原有學生會旗下屬會若要繼續運作，亦須先向CCSO登記。