收緊防疫措施冀內地允通關　港府：大部分免檢入境群組將取消

港人坐困疫城近兩年，各界盼通關帶動經濟，惟港府抗疫不力，多次出現走漏個案，令內地對與港通關毫無信心。行政長官林鄭月娥今早(26日)出席行政會議前表示，港府一直努力爭取與內地恢復通關，並已向中央提交意見，令香港的防疫措施與內地較為一致，並會落實執行，當中包括市民進入政府處所時要用「安心出行」外，大部分豁免檢疫進入香港的群組亦將會取消‧但她補充指，有緊急必要性及與香港運作相關的行業，可繼續獲豁免，例如跨境貨車司機，希望措施落實後可以讓中央對通關更有信心。

有傳港府正爭取12月展開首階段通關，林鄭指目標是愈早愈好，並會有序由小到大進行，一開始的規模會很小，不會像疫情前市民可以選擇6、7個口岸進出內地。

對於有外商憂慮本港長期維持嚴格出入境防疫措施，會影響金融中心地位。林鄭重申現時仍以與內地通關為首要目標，但要通關就要盡量配合內地防疫措施，假如放寛入境限制，或改為採用與病毒共存策略，只會令通關內地機會下降。她又強調，假如遲遲未能通關內地，反而會大大降低香港作為貿易樞紐及金融中心的吸引力，故相信只要環球疫情放緩，就可以將現時列為高風險的A組國家地區，下調至B或C組，縮短來港檢疫日數。