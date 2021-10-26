港隊東奧爆Seed狂刷歷史　「劍神」「女飛魚」特別郵票後日開售

香港運動員在今年東京奧運會瘋狂「爆Seed」，不斷改寫歷史，單屆掃走1金2銀3銅，揭開本地體壇光輝一頁，香港郵政為此推出特別郵票，將在後日(28日)起發售。香港郵政今(26日)宣布，以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，將在後日開售，當日早上8時起市民亦可到在網上購物坊「郵購網」選購。

該款郵票小型張由伊藤彥子設計，並以平版技術印製，一套5款的特別郵票，包括有「劍神」張家朗的男子花劍；「混血女飛魚」何詩蓓的女子游泳；杜凱琹、蘇慧音、李皓晴的乒乓球女子團體賽；劉慕裳的空手道女子個人形；以及「牛下女車神」李慧詩的單車賽。

相關特別郵票和相關集郵品已在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局展出，供公眾人士瀏覽。該系列郵品包括首日封（2港元）、郵票小型張（50港元）、套摺（80港元），及貼有一張50港元郵票小型張的已蓋銷首日封（54.4港元）。

郵政亦訪問了各得獎健兒，並把影片上載至其社交台。另外，一款以「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」為題的郵票小型張將於12月9日發行，現正接受預訂至11月4日。