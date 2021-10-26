沈豪傑再當選元朗區議會主席　冀完善制度後區會重賦撥款權

元朗區議會過去由民主派主導，惟多人因宣誓問題先後辭職，包括主席黃偉賢。該區區議會今早(26日)舉行會議補選主席，上屆主席沈豪傑在無競爭情況下當選。沈感謝議員支持令他重執主席之位，指區議員數目大幅減少，情況相對上一屆區議會大有不同。他又認為現時香港民生凋敝，區議會百廢待興。對於外界認為應取消區議會制度，已出任區議員10年的他認為區議會是貼近民情、反映民意的組織，只要完善制度及組成就值得保留。

沈指出，雖然再次擔任主席，但不會特別感開心，因過去兩年情況，區議會的認受性已大降，故最重要的工作是在有限資源及時間下，重新提升認受性，重建市民對區議會處理地區行政的信心。他又希望未來可做更多青年工作。

至於該區議會內已沒有民主派區議員，他指在會上有人提出增設增選委員，他亦希望可物色有志之士，或來自分區委員會、撲滅罪行委員會及防火委員會委員加入，未來將與區議員及部門商討有關建議。對於政府收回區議會就社區參與及地區小型工程計劃的撥款權，沈表示有區議會只剩兩名議員難以運作，對政府而言需要18區看齊處理，故明白及理解政府為何收回財政權力，他希望未來制度獲改善後，政府可重新賦予區議會撥款權。

由於元朗區現只剩11名建制派現任議員，故在完成選舉程序後，會議上亦通過將8個委員會及12個工作小組，改組為4個委員會，分別為社區事務、文康事務及地區設施管理、環境改善和交通及運輸委員會，剩餘11名區議員會全體加入4個委員會。

另外，會上討論續議黃偉賢建議討論「元朗區時間囊的出土安排」。該區時間壤在2001年12月1日在元朗市鎮公園設立，計劃在今年開啟。