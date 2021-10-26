調查指99%港人有心血管炸彈　組織倡「3低1高0反式」護心

心血管疾病為全球頭號殺手，去年本港因心臟病而死亡的人數高達6,561人，死亡率較2019年上升6.5%。為響應世界心臟日2021，有醫學專家組織舉辦一連串活動，並於今日(26日)公布調查，探討本港成年人生活習慣及評估其心血管疾病風險。結果發現有99%受訪者最少有1項患心血管疾病的高危因素，大大增加患上心腦血管疾病及癌症的風險，包括有92%人蔬果攝取量不足、69%人運動量不足等；亦有近半數人超重或肥胖，當中有約30%人患三高，即高血壓、高血脂及高膽固醇。為改善問題，組織提倡「3低1高0反式」的護心公式，期望市民可拆除各項「心血管炸彈」。

香港心臟專科學院上月委託中文大學進行調查，訪問1,500名市民，結果有78%的65歲或以上人未能達到世衞建議每周3次或以上改善平衡力運動；69%人運動量低於150分鐘中強度或75分鐘高強度運動；另有49%人每天睡眠不足7小時，而少於6小時的睡眠時間更會增加各種心腦血管病風險。

除了不良生活習慣會造成對心血管的負擔外，香港心臟專科學院前院長暨世界心臟日2021籌委會聯席主席醫生陳藝賢表示，超重、肥胖及慢性病如三高等亦會增加心血管負擔。調查發現，受訪者中有45%患者過重或肥胖；另有約30%人患三高或心血管疾病，例如有58%人患高血壓、47%人有高血脂或高贍固醇、24%人有糖尿病；另外分別有18%和25%人從未去檢驗血糖和血膽固醇，即使患病亦未必知道。

患心臟疾病的劉先生表示，由於多年以來有吸煙習慣，加上工作為夜班工作，飲食以茶餐廳、快餐為主，生活習慣欠佳，40多歲時已患有三高，長期需要服用藥物，而他於2年前發現2條主要冠狀動脈閉塞超過9成，現年54歲的他已進行了3次通波仔手術，最終劉先生「的起心肝」改善生活習慣，並戒掉多年煙癮，多做運動。

陳藝賢表示，要拆除「心血管炸彈」，需跟從「3低1高0反式」的生活習慣，即建立低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪的飲食習慣，並每天進食最少3份蔬菜及2份水果，並進行強心運動、戒煙護心、嚴控三高及體重、睡眠養心等。