保險經紀疑遭迷姦案　控方專家解釋安眠藥效

女保險經紀上門傾保單時疑遭迷姦案，今天（26日）在高院原訟庭續審。以專家證人身份作供的醫生指，在事主體內所發現的安眠藥唑吡坦，可以融入啤酒之中，令人失去意識或記憶。控方今天舉證完畢，案件明天（27日）續審，屆時被告將決定會否出庭自辯。

現年37歲的被告林劍峰，被控於2018年8月29日，在東京街東寧大廈的一個單位內強姦X。本案發生後約24小時，事主前往醫院檢查，結果在血液中發現0.03毫克唑吡坦。

精神科專科醫生鄧偉光作供指，唑吡坦是常見治療失眠的藥物，市面上不難買到。唑吡坦可以融於水中，也可以混入啤酒或白酒之中，而飲料的味道或外觀不會因此而受影響。若長期服用，副作用會較輕微，反之，首次服用的人，副作用有機會較多，持續時間亦較長。而血液中所檢驗到的藥物含量，會隨着時間過去而減少。

鄧續指，服用了唑吡坦的人，會在30分鐘內循序漸進地出現藥效，他們或會神志不清、答非所問，感到疲倦、迷糊，恢復意識後或不能記起之前所發生的事，例如有個案指，有人醒來才發覺自己在「斷片」期間曾打電話甚至食杯麵。不過，鄧強調藥物不會影響服藥前的記憶。