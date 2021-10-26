六旬漢涉煽惑傷警案　被告作供反對招供詞呈堂

六旬翁涉嫌去年初在網上煽惑他人傷害警察，稱有警察被「打爆缸」但無打裂頭顱，涉嫌煽動他人要「盡力而為」。其煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪之審訊，今天（26日）於區域法院續審。辯方反對把被告的電腦資料及招認供詞呈堂，被告並就此議題作供，稱警員到其住所搜屋時並沒有警誡他，亦誤導他作招認。

報稱無業的60歲被告蔡易文，被控於2020年1月20日在香港，非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警察身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。控方指被告在警誡下承認發文，但否認有煽動他人襲警。

被告今天就反對將招認供詞等呈堂一事自辯。他表示曾修讀經濟學，在外國大學畢業，依靠炒賣美國期貨維生。他指自己呼吸道長期有問題，曾進行手術及需服藥，亦患有高血壓及高血糖問題。他表示警方去年清晨到其家拍門並出示搜查令，要求搜屋。警員入屋後，曾兩度問他「啲廣播設備喺邊度」。他表示他並非從事這方面的工作，故沒有相關設備，亦不知警員問題的用意，後來想到警察可能誤以為他是另一名網台主持人，故以為警員找錯人。被告又指警員當時並沒有警誡他，但着他開啟電腦查看，又拍攝其電腦顯示的貼文。有警員更與他「傾偈咁」，指他讀過書應懂法律，不用找律師等。被告當時沒有找律師，因為「唔知可以搵邊個，我以為我真係識」，並指警察當時沒有提及拘捕他，只表示搜屋。

被告續指當警員帶他離開住所時，他一度欲帶上自己的藥盒，惟有警員叫他不用拿，因為不會讓他服食只會讓他服用醫生處方藥物。控方盤問時對被告指，警員在其住所時有警誡他，他承認發貼文但否認有意圖作出煽惑，他亦是自願進行錄影會面。惟被告不同意警曾警誡他，且強調警在錄影會面時誤導他。