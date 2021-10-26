跨境司機過關受內地防疫嚴控　陳帆：當局會提供適當支援

中港司機搵食艱難，早前有人遭內地嚴控過關被困72小時而引發不滿。航運交通界議員易志明關注事件，今早（26日）在立法會經濟發展事務委員會向政府反映情況，直指做法不人道，更有在內地居住的中港司機連續兩年有家歸不得，要求當局改善情況給予支援。運輸及房屋局局長陳帆回應指，他曾親自與有關方面溝通，亦向中港司機代表了解情況，明白跨境貨車司機的苦況，認同會提供適當支援。

易志明關注本港暫未能與內地通關，但貨運需求持續上升，本港嚴重短缺貨櫃司機。然而最近中港跨境司機即使已接種新冠疫苗及提供無染疫的檢疫證明，但仍然受到內地人員的高度嚴控，內地海關花費多個小時檢查吉運貨車，令到司機過關時只能夠在原地無了期等，不獲准離開，易志明批評做法不人道，期望當局可以人性化處理。

本港與內地封關已近兩年，受制於中港司機必須原車往返等防疫嚴控措施影響，一些在內地有居所的中港貨櫃司機已有兩年未回過家，情況苦不堪言，希望政府體諒司機苦況，與內地有關當局反應情況。

運輸及房屋局局長陳帆說，他曾親自與有關當局溝通，今早亦向中港司機代表了解情況。他表示，內地對疫情的防控安排非常嚴謹，中港司機如果在內地有居所亦不能回家，強調當局會與有關人士溝通，已得到一些回應，會繼續緊密留意情況，又指明白跨境貨車司機是為服務兩地的貨運流轉，應該提供適當支援。

旅遊界議員姚思榮提到，香港機場仍是有限度運作，現時內地來港的中轉航班已恢復，但外地經香港機場飛往內地卻仍有限制，期望政府做好評估，以免影響本港的航空樞紐地位，他關注當局會否檢討航班「熔斷機制」，停航時間又是否能縮短，令影響層面減至最低。

陳帆回應指，有與內地民航機構緊密溝通，明白現時由香港飛返內地仍有限制，希望日後疫情紓緩時可以改善。至於航班「熔斷機制」，他表示，是食物及衞生局按防疫條例作出安排，雖然疫情下的客運增長微，但貨運方面整體有增長，他又透露，機管局計劃在東莞設立香港機場物流園，預先為內地出口貨品清關；港府又正與深圳探討，發展大灣區內的跨境商用直升機服務，為高端旅客提供點對點跨境空中交通。